Neue Ministerin Dörte Schall zur neuen Arbeits- und Sozialministerin ernannt

Die in Ludwigshafen geborene Schall war zuvor Stellvertreterin des Oberbürgermeisters in Mönchengladbach und Gewerkschaftssekretärin der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie Energie (IG BCE) in der Region Neuwied und Düsseldorf. Im Nachbarland Nordrhein-Westfalen bekleidete sie zudem das Amt der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden. Die 46-Jährige hatte aber bei ihrer Vorstellung angekündigt, in den SPD-Verband von Rheinland-Pfalz zu wechseln.