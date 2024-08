Sanierung am Sakralbau Dom in Speyer wird für sechs Jahre eingerüstet - Sanierung

Der Dom in Speyer wird wegen der anstehenden Restaurierung für die nächsten sechs Jahre eingerüstet. Am 2. September beginnt der Aufbau am Südostturm der Unesco-geschützten Kathedrale. Das teilte das Domkapitel in der pfälzischen Stadt mit. Besucher und Fotografen müssten mit Einschränkungen rechnen, aber Dombaumeisterin Hedwig Drabik sei erleichtert über den Sanierungsstart. Lose Steine und bröckelnder Mörtel machten die Arbeiten an den beiden Osttürmen dringend erforderlich.