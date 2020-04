Domdekan Kohl entspannt sich durch das Spielen der Orgel

Christoph Maria Kohl, Domdekan und Domkustos am Domkapitel Speyer, steht an der Orgel. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild.

Speyer Christoph Kohl, Domdekan und Domkustos in Speyer, setzt sich nach getaner Arbeit gerne an die Orgel der mächtigen Kathedrale der pfälzischen Stadt. „Ab und zu abends, gegen Neun oder halb Zehn, für ein Stündchen zur Entspannung.

Leider komme ich nicht so oft dazu, wie ich gerne wollte“, sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er spiele sich dann „quer durch die Jahrhunderte - Schwerpunkt barocke Orgelmusik“. Am meisten fasziniere ihn Johann Sebastian Bach. „Im Improvisieren bin ich nicht so geübt - das kommt nur selten vor“, erzählte der gebürtige Saarländer.