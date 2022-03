Wetter : Das sind ja mal sonnige Aussichten!

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Trier Während es am Mittelmeer kalt und nass ist, gibt es in der Region so viel Sonne und so wenig Regen wie selten. Der März könnte Rekorde brechen. Förster müssen jetzt schnell sein.

Nachts bleibt es frisch. Tagsüber sind aber auch mal 21 oder 22 Grad möglich. Bestes Urlaubswetter also! Ganz im Gegenteil zu dem, was den Mittelmeerraum erwartet, wo nun Kaltluft eingetroffen ist. In der Türkei fällt Schnee selbst am Badestrand. Und für Spanien rechnet Jung mit sintflutartigen Regenfällen.

Ein paar Schattenseiten hat das Traumwetter allerdings auch hier: Zum einen ist mit starkem Pollenflug zu rechnen. Zum anderen steigt das Waldbrandrisiko. In ganz Rheinland-Pfalz herrscht laut Gefahrenindex aktuell eine mittlere Gefahr. Im Rheintal wird sie schnell auf die Stufe rot (hohes Risiko) steigen. Förster müssen sich beeilen, all die Fichten aus dem Wald zu holen, die bei den jüngsten Stürmen umgestürzt sind, bevor die Borkenkäfer aktiv werden – und sich auch über die stehenden Bäume hermachen. „Da müssen wir mit Hochdruck dran“, sagt Lucas Landenberger, Chef des Saarburger Forstamts. Angesichts der Trockenheit fragt er sich auch, ob es sinnvoll ist, jetzt junge Bäume zu pflanzen. „Das machen wir mittlerweile lieber im Herbst.“ Beruhigend ist, dass der Wald sich im relativ feuchten Jahr 2021 von den Strapazen der Vorjahre erholen konnte und die Wasserspeicher aktuell noch gut gefüllt sind.

Landwirte sehen den trockenen Wochen recht gelassen entgegen. „Da brennt noch nichts an“, sagt Bauer Hans-Peter Grundhöfer aus Trier. Auch Pflanzenbau-Experte Nikolaus Schackmann vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel betont, wenn es jetzt mal 14 Tage nicht regne, sei das keine Katastrophe. Mehr zu schaffen mache den Pflanzen die starke Sonneneinstrahlung, und auch die hohen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht hemmten das Wachstum.