Domkapitel: Sanierung des Vierungsturms ist „große Aufgabe“

Die umfassende Sanierung des Vierungsturms am Dom in Speyer wird nach Einschätzung der Organisatoren etwa 500 000 Euro kosten und wohl bis zum kommenden Jahr dauern. Domkapitular Peter Schappert sprach am Montag von einer „großen Aufgabe“ und einem „guten Stück Arbeit“, das vor den Organisatoren liege. dpa