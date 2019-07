Doppeldeckerbusse starten am 1. August im Linienverkehr

Einer Doppeldeckerbus fährt auf einer Straße. Foto: Thomas Frey.

Koblenz/Kastellaun Erstmals in Rheinland-Pfalz sollen vom 1. August an Doppeldeckerbusse im Hunsrück im täglichen Liniendienst fahren. Für Routen im Rhein-Hunsrück-Kreis würden sechs Doppelstockbusse plus ein ebensolches Ersatzfahrzeug eingesetzt, sagte Ulrich Barwinski vom Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur.

Die Doppeldecker werden den Angaben zufolge von dem Unternehmen Stemmler-Bus mit Sitz in Kastellaun betrieben. Dieses gewann nach eigenen Angaben eine europaweite Ausschreibung.

Laut dem VRM sind im Hunsrück viele Schüler lange und oft stehend im Bus unterwegs. Ziel seien Sitzplätze für alle Fahrgäste. Gelenkbusse mit rund 50 Sitzplätzen kämen nicht um alle Kurven in den Dörfern. Doppeldecker bieten dagegen den Angaben zufolge rund 80 Sitzplätze. Auch seien sie vier Meter kürzer als die 18 Meter langen Gelenkbusse - und wendiger. Zudem dürfen Doppeldeckerbusse mit sitzenden Fahrgästen dem VRM zufolge auf der vierspurigen B50 und der Autobahn 100 Kilometer pro Stunde fahren und so Zeit sparen.