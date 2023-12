Ausstellungen Drache, Dom und Drama: Museum Speyer für die ganze Familie

Speyer · Im Museum können Besucher in fremde Sphären, in die Vergangenheit und in Kinderwelten reisen. Speyer plant gleich drei große Ausstellungen. Etwas gedulden muss man sich in der Dom-Stadt am Rhein aber noch.

31.12.2023 , 09:30 Uhr

Eines der berühmtesten Liebespaare der Geschichte sowie ein kleiner Drache und der Blick eines weitgereisten Fotografen auf den Dom stehen 2024/25 auf dem Programm des Historischen Museums der Pfalz in Speyer. „Mit unserem Programm der kommenden Jahre wollen wir wieder an alle Zielgruppen erreichen: Kunst- und Kulturinteressierte jeden Alters genauso wie Familien mit Kindern und Schulklassen“, sagt Direktor Alexander Schubert. Deshalb setze das Museum auf die großen Themen der Weltgeschichte, die Einzigartigkeit des Doms und auf die Themen beliebter Kinderbuchklassiker. Die ägyptische Königin Kleopatra und der römische Feldherr Julius Caesar stehen 2025 im Mittelpunkt einer großen kulturhistorischen Ausstellung in der Dom-Stadt. Mit hochkarätigen Objekten und Kunstwerken aus international bekannten Museen in Europa sollen Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in drei antike Kulturkreise erhalten. „Anhand historischer Fakten, schriftlicher Quellen und archäologischer Funde erzählt die Ausstellung diese faszinierende antike Beziehungsgeschichte in Episoden nach.“ Zu sehen sein sollen unter anderem auch antike Silbermünzen. Kleopatra (51-30 v.Chr.) war die letzte Königin aus dem Geschlecht der Ptolemäer, das fast 300 Jahre lang Ägypten beherrscht hatte. Caesar (100-44 v.Chr.) traf sie 47 vor der Zeitenwende in Ägypten. Eine der berühmtesten Verfilmungen dieses Dramas war 1963 der Monumentalfilm „Cleopatra“ mit Elizabeth Taylor und Richard Burton. Schon zuvor kommt der kleine Drache Kokosnuss nach Speyer - ab 27. Oktober 2024. Die Familien-Ausstellung basiert auf der Reihe von Autor und Illustrator Ingo Siegner. Die Hauptfiguren sind der Drache Kokosnuss, das Stachelschwein Matilda und der vegetarische Fressdrache Oskar. Sie leben auf der Dracheninsel - „von dort aus erleben die Freunde aufregende Abenteuer, die sie über Kontinente hinweg quer durch Zeit und Raum führen“, wie das Museum schreibt. Spannend verspricht auch das Projekt „Dom Vertical“ zu werden. Nach den Projekten „New York Vertical“ und „Paris Vertical“ kehrte der Fotograf Horst Hamann 2023 aus den USA in seine Heimatstadt Mannheim zurück. Nun wird er den Dom in Speyer fotografieren. Rund 50 dieser Schwarzweißaufnahmen der fast 1000-jährigen romanischen Kathedrale werden ab 11. Mai 2025 im Historischen Museum der Pfalz als Ausstellung der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu sehen sein. © dpa-infocom, dpa:231231-99-450189/2

(dpa)