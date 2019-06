Drachenflieger-Pilot abgestürzt: Nur leicht verletzt

Neumagen-Dhron Ein Drachenflieger-Pilot ist kurz nach dem Start im rheinland-pfälzischen Neumagen-Dhron abgestürzt und hat seinen Unfall leicht verletzt überstanden. Durch eine Windböe stürzte der Pilot nahe der Absprungrampe in ein Waldgebiet ab und blieb in etwa 20 Metern Höhe mit seinem Drachenflieger in einem Baum hängen.

