später lesen Draisinen-Unfall: Ursache weiter unklar FOTO: Stephan Jansen FOTO: Stephan Jansen Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Unfall mit einer Draisine in Hochstadt (Kreis Südliche Weinstraße) befinden sich die fünf Schwerverletzten weiter im Krankenhaus. In Lebensgefahr schwebten die 58- bis 63-Jährigen Benutzer des Bahn-Fahrzeugs nicht, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. dpa