später lesen Drehstart für Jubiläums-„Tatort“ mit Ulrike Folkerts FOTO: Ahmad Abdo FOTO: Ahmad Abdo Teilen

Twittern

Teilen



Der 70. „Tatort“ mit Ulrike Folkerts als dienstälteste Kommissarin Lena Odenthal in der ARD-Kult-Krimireihe ist in der Mache. In Ludwigshafen begannen dafür die Dreharbeiten unter dem Arbeitstitel „Leonessa“, wie der Südwestrundfunk (SWR) am Freitag in Baden-Baden mitteilte. dpa