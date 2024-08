Legalisierung Drei Anträge auf Cannabis-Anbauvereinigungen im Saarland

Die Anträge für Cannabis-Anbauvereinigungen können seit dem 1. Juli gestellt werden. Laut Cannabisgesetz ist seit dem 1. April grundsätzlich der Besitz und Eigenanbau begrenzter Mengen an Cannabis für Volljährige erlaubt. In Anbauvereinigungen darf Cannabis zum Zwecke des Eigenkonsums gemeinschaftlich von den Mitgliedern angebaut und an Mitglieder weitergegeben werden. Wer selbst Cannabis anbaut, darf maximal drei Pflanzen zu Hause haben.