Gleich drei Autos haben am frühen Freitag in Völklingen gebrannt. Die Fahrzeuge standen alle nebeneinander in einem Hof im Stadtteil Wehrden, wie die Polizei mitteilte. Der Besitzer eines vierten Autos konnte dieses noch rechtzeitig wegfahren und damit vor den Flammen bewahren. dpa