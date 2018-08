später lesen Drei Brände in einer Nacht: Polizei ermittelt FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Mehrere Brände haben die Rettungskräfte in Kaiserslautern in Atem gehalten. „Wir ermitteln auch in Richtung Brandstiftung“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zunächst habe in der Nacht auf Mittwoch ein Container mit Holzpaletten in Flammen gestanden. dpa