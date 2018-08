später lesen Drei Brände innerhalb von drei Stunden Teilen

Nach drei Bränden innerhalb von rund drei Stunden in unmittelbarer Nähe voneinander vermutet die Kaiserslauterner Polizei Brandstiftung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit seien die Feuer in der Nacht auf Mittwoch nicht von selbst entstanden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. dpa