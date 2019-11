Drei Erwachsene und zwei Kinder bei Zusammenstoß verletzt

Rettersen/Altenkirchen Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Bundesstraße im Kreis Altenkirchen sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer. In einem der Fahrzeuge saßen zwei Kinder, wie die Polizei mitteilte.

Sie waren am Samstag mit ihrer 35 Jahre alten Mutter auf der B8 unterwegs, als die Frau bei Rettersen in einer Linkskurve zur Fahrbahnmitte hin abkam. Sie prallte frontal auf das Auto eines entgegenkommenden 48-Jährigen. Die Mutter und ihre Kinder wurden ebenso verletzt wie der Fahrer und sein Beifahrer. Wer von ihnen schwere Verletzungen erlitt, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Auch das Alter der Kinder war nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen war die 35-Jährige zu schnell in die Kurve gefahren.