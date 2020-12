Drei Festnahmen: Mann mit Drogen und Messer am Steuer

Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Bernkastel-Kues Drei Männer zwischen 22 und 24 Jahren sind bei einer Verkehrskontrolle in Bernkastel-Kues an der Mosel festgenommen worden. Der Autofahrer soll unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

