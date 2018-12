später lesen Drei Fußfessel-Träger leben in Rheinland-Pfalz Teilen

Mit elektronischen Fußfesseln leben in Rheinland-Pfalz drei Menschen, im Saarland einer. Das teilte das Justizministerium in Wiesbaden auf Anfrage mit. Bundesweit sind es 107. Die meisten Fußfessel-Träger leben demnach in Bayern (24), Sachsen (14) und Baden-Württemberg (13). dpa