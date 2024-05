Stichverletzungen Drei Menschen in Koblenz verletzt: Hintergrund noch unklar

In Koblenz sind drei Menschen mit einer Stichwaffe verletzt worden. Zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat am Freitagabend machte die Polizei auch am Samstagvormittag zunächst keine weiteren Angaben. Die Verletzten waren nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr und wurden nicht schwer verletzt, teils seien sie bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.