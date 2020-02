Drei mutmaßliche Drogenhändler in U-Haft

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archiv.

Mainz/Frankfurt/Hanau Spezialeinheiten der rheinland-pfälzischen Polizei haben nach umfangreichen Ermittlungen drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Wie das Mainzer Polizeipräsidium am Donnerstag mitteilte, kamen die beschuldigten 30 und 27 Jahre alten Männer aus Frankfurt und die 26-jährige Frau aus Hanau am Dienstag in Untersuchungshaft.



