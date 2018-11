später lesen Drei Schwerverletzte auf der Bundesstraße 420 Teilen

Bei einem Unfall in der Nähe von Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge der Unfallopfer seien am Donnerstag auf der Bundesstraße 420 aus noch unklarer Ursache in einer Kurve zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. dpa