Drei Verletzte bei Autounfall in Ludwigshafen

Das Blaulicht leuchtet, während auf dem Display der Hinweis "Unfall" zu lesen ist. Foto: Monika Skolimowska/Archiv.

Ludwigshafen Bei einem Autounfall in Ludwigshafen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren am Samstag zwei Wagen frontal zusammengestoßen. Drei Leute, die in einem der Fahrzeuge saßen, wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

