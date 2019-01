später lesen Drei Verletzte bei Autounfall in Saarbrücken FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Eine 22-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Saarbrücken lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet die Frau am Freitagabend mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. dpa