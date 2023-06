Kripo ermittelt Drei Verletzte bei Tiefgaragenbrand in Mainzer Altstadt

Die Feuerwehr löschte den Brand in einem Lagerraum in einer Tiefgarage am Nachmittag, hieß es. Grund für die Kreislaufzusammenbrüche der Feuerwehrleute waren die extremen Temperaturen an der Brandstelle, hieß es. Einer der beiden Männer kam in ein Krankenhaus, wurde den Angaben zufolge am Nachmittag aber wieder entlassen.