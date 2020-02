Drei Verletzte bei Unfall auf A48: Sattelzug verliert Sand

Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Dernbach Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 48 im Westerwald sind am Montag drei Menschen verletzt worden. Die Sperrung der Strecke zwischen Höhr-Grenzhausen und dem Autobahndreieck Dernbach wegen Bergungsarbeiten dauerte am Abend noch an und sollte laut Polizei eventuell bis in die Nacht andauern.



