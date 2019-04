später lesen Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Ludwigshafen Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Wohnungsbrand in Ludwigshafen sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand am Dienstagabend in dem Mehrfamilienhaus aus. Ein Mensch wurde von der Feuerwehr aus der brennenden Wohnung gerettet und in eine Klinik gebracht. dpa