Drei Verletzte nach Garagenbrand in St. Ingbert

Bei einem Garagenbrand in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Eine in der Garage abgestellte Papiermülltonne hatte am Samstagabend Feuer gefangen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag sagte. dpa