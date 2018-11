später lesen Drei Verletzte nach Kollision auf Landstraße Teilen

Drei Menschen sind bei einer Kollision auf der Landstraße 487 in Lemberg (Landkreis Südwestpfalz) verletzt worden. Ein 43 Jahre alter Autofahrer hatte an einer Einmündung die Vorfahrt einer 58-Jährigen missachtet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. dpa