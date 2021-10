Dreijährige nach Sturz in Teich in kritischem Zustand

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Roth an der Our Ein dreijähriges Mädchen ist nach dem Sturz in einen Teich in Roth an der Our (Eifelkreis Bitburg-Prüm) wiederbelebt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde das Kind von Rettungskräften reanimiert und in eine Bonner Spezialklinik gebracht, wo es nun intensivmedizinisch behandelt wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das Mädchen sei in einem sehr kritischen Zustand. Zum weiteren Hergang lagen am Abend keine genaueren Erkenntnisse vor. Die Polizei in Trier nahm Ermittlungen auf.