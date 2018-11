später lesen Dreijähriger bleibt in Bus sitzen: Stunden später gefunden Teilen

In Sankt Katharinen (Landkreis Bad-Kreuznach) ist ein dreijähriger Junge in einem Bus vergessen und erst einige Stunden später entdeckt worden. Wie ein Pressesprecher der Kreisverwaltung Bad Kreuznach am Dienstag sagte, war der Junge in der vergangenen Woche auf der morgendlichen Fahrt zum Kindergarten im Nachbarort in dem Bus sitzengeblieben. dpa