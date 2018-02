später lesen Dreiköpfige Familie nach Küchenbrand im Krankenhaus Teilen

Angebranntes Essen in einer Pfanne hat vermutlich einen Küchenbrand in Mainz ausgelöst. Die Bewohner der betroffenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Gonsenheim - eine dreiköpfige Familie - konnten sich am Freitag selbst ins Freie retten, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen hatten sich den Angaben zufolge von der auf einer Herdplatte stehenden Pfanne flott auf die Küchenzeile ausgebreitet. Der Vater löschte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einer Decke und einem Gartenschlauch. Allerdings musste er mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Auch seine Frau und das zwei Jahre alte Kind kamen vorsorglich in eine Klinik. dpa