später lesen Dreiste Diebe stehlen Autoschlüssel und auch noch den Wagen FOTO: Stefan Puchner

Dreiste Diebe haben in Kaiserslautern in einem Fitness-Studio einen Autoschlüssel und dann bei der Anschrift des Halters den dazu passenden Wagen gestohlen. Von den Tätern fehle noch jede Spur, teilte die Polizei am Mittwoch mit. dpa