Dreyer: 2019 ist ein „Entscheidungsjahr für Europa"

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat 2019 als „Entscheidungsjahr für Europa“ bezeichnet. „2019 ist zum einen das Jahr, in dem wir das 70. Jubiläum der Bundesrepublik und des Grundgesetzes feiern“, sagte Dreyer am Montag anlässlich des Neujahresempfangs in Mainz. dpa