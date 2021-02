Dreyer: Ampelbündnis könnte Vorbild für Bundesebene sein

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nimmt an einer Landtagssitzung teil. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Berlin Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht das in ihrem Bundesland regierende Ampelbündnis auch als mögliches Modell für den Bund. „Unsere Ampelkoalition kann ein Vorbild sein für andere Bundesländer, aber natürlich auch für die Bundesebene“, sagte Dreyer dem Berliner „Tagesspiegel“ (Online/Print Sonntag).

In Rheinland-Pfalz wird der Landtag am 14. März neu gewählt, in den vergangenen fünf Jahren regierte Dreyers SPD mit FDP und Grünen. Auf Bundesebene würde es für ein solches Bündnis aktuellen Umfragen zufolge nicht reichen, auch wegen der Schwäche der Sozialdemokraten. Dreyer zeigte sich hier aber zuversichtlich. Die Karten würden neu gemischt, wenn der Wahlkampf richtig losgehe und klar sei, dass die Union ohne Kanzlerin Angela Merkel auskommen müsse.