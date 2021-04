Dreyer appelliert an Solidarität und betont Perspektive

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hält die Aufhebung der Impfpriorisierung spätestens im Juni für realistisch und hat zugleich an die Solidarität der Gesellschaft appelliert.

„Wir stecken noch mitten in der dritten Welle“, sagte Dreyer am Montag nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „In den Krankenhäusern kämpfen Corona-Kranke ums Überleben und das medizinische Personal ist am Limit.“ Deshalb werde jetzt noch einmal die Solidarität der ganzen Gesellschaft gebraucht.