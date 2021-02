Pandemie : Dreyer: Auf Einstufung der Grenzregion Moselle vorbereitet

Mainz Rheinland-Pfalz ist Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zufolge auf die Einstufung der französischen Grenzregion Moselle als sogenanntes Virusvariantengebiet vorbereitet.

Rheinland-Pfalz ist Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zufolge auf die Einstufung der französischen Grenzregion Moselle als sogenanntes Virusvariantengebiet vorbereitet. „Wir haben in einer deutsch-französischen Taskforce unter Beteiligung von Rheinland-Pfalz, dem Saarlandes, dem Bundeskanzleramt, den Außen-, Gesundheits- und Innenministerien von Deutschland und Frankreich gemeinsame Maßnahmen beschlossen“, teilte Dreyer am Sonntag mit. „Grenzschließung soll dabei vermeiden und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit für die Bevölkerung sichergestellt werden.“