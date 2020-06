Dreyer: Bei Abzug der US-Truppen Unterstützung vom Bund

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Berlin/Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat für den Fall eines Abzugs von US-Truppen aus Rheinland-Pfalz Unterstützung von der Bundesregierung gefordert. „In Rheinland-Pfalz sind 18 500 von insgesamt 34 500 US Soldaten in ganz Deutschland stationiert“, sagte Dreyer am Mittwoch in Berlin.



„Diese Zahlen machen deutlich, dass Rheinland-Pfalz für den Fall eines Truppenabzuges besonders hart betroffen wäre und die Unterstützung des Bundes benötigt.“ Dies habe sie auch gegenüber Bundeskanzlerin Angela Merkel deutlich gemacht.

Rheinland-Pfalz habe aber auch langjährige Erfahrung mit den Folgen eines Truppenabzuges, betonte Dreyer. „Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hatten wir viele Jahre ein Konversionskabinett. Wir sind sehr schnell in der Lage, diese Strukturen wieder zu aktivieren.“