Flutjahrestag : Dreyer bei Gedenken: „Ahrtal ist nicht vergessen“

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht beim Wiederaufbau im flutgeschädigten Ahrtal viel erreicht, hat aber auch Verständnis für Ungeduld. „Ich kann verstehen, wenn Ihnen alles trotzdem manchmal nicht schnell genug geht, wenn Sie einfach nur wollen, dass es vorangeht“, sagte sie am Donnerstag bei einer Veranstaltung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

An Kanzler Scholz gewandt, sagte Dreyer: „Binnen weniger Wochen hat der Bund gemeinsam mit den Ländern ein historisches Wiederaufbauprogramm von 15 Milliarden Euro für Rheinland-Pfalz bereitgestellt.“ Am Morgen sei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Ahrtal gewesen. „Auch das ist ein wichtiges Zeichen für Solidarität beim Wiederaufbau.“ Die Flutfolgen zu überwinden, gelinge nur gemeinsam, meinte die Ministerpräsidentin. „Wir brauchen einander.“

Bei dem Hochwasser nach extremem Starkregen am 14. und 15. Juli 2021 waren mindestens 135 Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz getötet worden - 134 im Ahrtal und ein Mann in der Eifel. Zwei Menschen werden noch vermisst. In Rheinland-Pfalz war neben dem Ahrtal und vielen Gebieten der Eifel etwa auch der Ortskern von Trier-Ehrang betroffen. In Nordrhein-Westfalen starben bei der Flut 49 Menschen.