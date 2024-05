Verfassung Dreyer bekommt besondere Tinte zum Grundgesetz-Geburtstag

Mit Hilfe von Professoren der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich sowie der Technischen Universität (TU) München wurde das Grundgesetz in einer DNA-Sequenz gespeichert. Konkret wurde der Verfassungstext zunächst als Binärcode gespeichert, also als Code, in dem Informationen durch Sequenzen von zwei verschiedenen Symbolen dargestellt werden. Das Ganze wurde dann in die DNA-Codierung ACTG übersetzt. Hinter diesen Buchstaben stehen die Basen Adenin (A), Cytosin (C), Thymin (T), und Guanin (G). In einem biotechnologischen Labor wurde aus dem Code eine DNA-Sequenz gebaut, vermehrt und verkapselt. Dadurch konnte die DNA mit Tinte vermengt werden.