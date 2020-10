Dreyer berät mit Merkel und Länderchefs über Beschränkungen

Mainz Bund und Länder beraten am heutigen Mittwoch über schärfere Einschränkungen wegen stark steigenden Corona-Infektionszahlen. Mit dabei ist auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Dreyer hatte am Montag von einer sehr ernsten Situation in der Corona-Pandemie gesprochen. Es müsse darüber nachgedacht werden, welche Kontakte weiter reduziert werden könnten, ohne dass Kindergärten und Schulen schließen müssten und die Wirtschaft zu Boden gehe. Die SPD-Politikerin will nach Ende der Bund-Länder-Schalte über Ergebnisse und mögliche Konsequenzen für Rheinland-Pfalz informieren.