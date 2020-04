Dreyer: Bestimmte Geschäfte dürfen wieder öffnen

Mainz Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern dürfen auch in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Das ist Teil einiger Lockerungen der Beschränkungen in der Corona-Krise, die Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz ankündigte.