Dreyer besucht Hersteller von Beatmungsgeräten im Westerwald

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Angesichts des in der Corona-Krise großen Bedarfs an Beatmungsgeräten hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag einen Hersteller im Land besucht. Es sei beeindruckend, wie auf Hochtouren gearbeitet werde, sagte die Regierungschefin bei der Firma Fritz Stephan in Gackenbach im Westerwald.



Das Unternehmen nehme wie andere auch eine wichtige Position im sogenannten „Rheinland-Pfalz-Programm Beschaffung“ ein.

Im Zuge dieses Programms hat das Land nach Angaben der Staatskanzlei bei Fritz Stephan 250 Intensivbeatmungsgeräte im Wert von etwa fünf Millionen Euro bestellt. 15 Geräte stünden derzeit bereit, die an Krankenhäuser geliefert werden könnten. Weitere sollen in den kommenden Wochen folgen.