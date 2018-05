Dreyer besucht Katastrophengebiet im Naheland

Der Deutsche Wetterdienst hat vor schweren Gewittern am Sonntagabend in Rheinland-Pfalz gewarnt. Das teilten die Meteorologen mit. Sie sprachen von „extremen Gewittern“, die auftreten könnten. Es wurde die höchste Warnstufe ausgerufen, allerdings gab es keine näheren Angaben zu möglichen betroffenen Regionen. Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, hieß es in der Warnmeldung des Deutschen Wetterdienstes. Es seien Überflutungen von Kellern und Straßen möglich. Es könne auch zu Überschwemmungen kommen. dpa

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will sich die Unwetterschäden in Herrstein (Kreis Birkenfeld) im Naheland ansehen. Sie werde sich am Montag gemeinsam mit Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) ein Bild von der Situation machen, teilte die Staatskanzlei mit. Dreyer will mit Betroffenen sprechen und sich bei Rettungskräften bedanken. Durch Herrstein war nach Angaben des Kreises eine 1,60 Meter hohe Flutwelle geschwappt. Für Herrstein und Fischbach lösten die Behörden Katastrophenalarm aus. In beiden Orten waren laut Polizei Räume in mehreren Häusern einsturzgefährdet. Die Gemeinden wurden per Notstrom versorgt.