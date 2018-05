später lesen Dreyer betont zum „Tag der Arbeit“ Rolle der Digitalisierung FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat mit Blick auf den „Tag der Arbeit“ am 1. Mai auf die Umwälzungen der Digitalisierung hingewiesen. Mit ihr verändere sich die Arbeitswelt in einem Tempo, wie es die Menschheit seit der industriellen Revolution nicht mehr erlebt habe, teilte Dreyer am Sonntag mit. „Wir müssen die Digitalisierung gerecht gestalten und den Wandel zu einem Fortschritt für die Beschäftigten machen.“ Die Regierungschefin bekräftigte mit Blick auf Rheinland-Pfalz: „Wir werden rund eine halbe Milliarde Euro in unsere digitale Zukunft investieren.“ dpa