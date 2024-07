Regierung Dreyer: Biotechnologie ist mein Leidenschaftsthema

Auch die Wege für die Transformation in Rheinland-Pfalz bezeichnete die scheidende Regierungschefin in ihrer Bilanz als einen großen Erfolg der Landesregierung. In der Zusammenarbeit mit den Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften habe es immer eine klare Zielrichtung gegeben: „Wir bleiben Industrieland, und wir bestehen die Transformation.“ Ein großes persönliches Anliegen in ihrer Regierungszeit sei immer gewesen, das Land zukunftsfähig zu machen und die Gesellschaft zusammenzuhalten“, sagte Dreyer.