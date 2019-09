Dreyer: Brauchen europäische Haltung in Energiefragen

Malu Dreyer (SPD). Foto: Jörg Halisch/Archibild.

Ludwigshafen Europa braucht nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eine gemeinsame Haltung in Energiefragen. „Wir müssen perspektivisch europäisch eine gemeinsame Haltung zur Energie bekommen“, sagte sie am Donnerstag bei einem Besuch der Pfalzwerke in Ludwigshafen.

