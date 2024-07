Landesregierung Dreyer: „Das Schönste war immer die Begegnung mit Menschen“

„Ich habe diese zwei Leidenschaftsthemen: Frauenpolitik und Demokratie“, sagte Dreyer. „Ich bin da total offen, ich kann mir auch vorstellen, in einem dieser Bereiche etwas Internationales zu machen.“ Denkbar sei für sie auch gemeinsam mit ihrem Mann, dem ehemaligen Trierer Oberbürgermeister und SPD-Politiker Klaus Jensen, ein Projekt in der gemeinsamen Stiftung zu übernehmen. Ziel der Klaus-Jensen-Stiftung ist es, eine Kultur der Gewaltfreiheit zu fördern, dazu gehört etwa auch Versöhnungsarbeit. „Ich will mich auch nicht verzetteln. Ich will meine Fähigkeiten einfach nochmal an einer Stelle einbringen, wo ich denke, da macht es Sinn, ohne dass ich mich überarbeite.“