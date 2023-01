Jahrestag : Dreyer denkt an Familien der getöteten Polizisten

Mainz/Kusel Zum Jahrestag der Polizistenmorde bei Kusel hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl ausgedrückt. Sie werde an diesem Dienstag besonders an die Familien der beiden denken, sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur.

Eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein fünf Jahre älterer Polizeikommissar waren auf Streife an einer abgelegenen Kreisstraße erschossen worden, als sie ein Fahrzeug kontrollierten. Es sei gut, dass am Jahrestag in der Polizeidienststelle in Kusel und auch an der Hochschule der Polizei am Hahn der beiden Getöteten gedacht werde. „Der dortige Gedenkstein erinnert nun auch an den grausamen Mord in Ausübung ihres Dienstes. Ihrer zu gedenken ist unsere Aufgabe“, sagte Dreyer.