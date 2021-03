Dreyer: „Die Familien sind am Limit“

Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und SPD-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben sich einhellig für eine Stärkung des Bildungssystems ausgesprochen. „Die Familien sind am Limit“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstagabend in einer SWR-Fernsehdebatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Auf den Vorwurf ihres Herausforderers Christian Baldauf (CDU), dass die Digitalisierung der Schulen zu langsam vorangehe, entgegnete sie, dass Rheinland-Pfalz „digital im Sommer wahnsinnig aufgerüstet“ habe. Allerdings sei die WLAN-Anbindung der Schulen in erster Linie Aufgabe der Kommunen.

Wie Dreyer hob auch Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel hervor, dass die Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie an Kitas und Schulen Vorrang haben sollten. Zur Ausstattung der Schulen merkte sie an: „Bei der Digitalisierung da müssen wir weiterkommen, das ist völlig klar.“ FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt bezeichnete die Bildung als den „Schlüssel für jeden Weg in die Zukunft“. Dabei sollte allen klar sein, dass die akademische Ausbildung nicht über der beruflichen stehe: „Ein Meister muss so viel wert sein wie ein Master.“