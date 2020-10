Dreyer entsetzt über Angriff auf Polizisten

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archiv

Andernach/Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat mit Entsetzen auf den Angriff auf Polizeibeamte in Andernach reagiert. „Die Tat selbst, aber auch die Verhöhnung des besonders schwer verletzten Polizisten in den Sozialen Medien macht fassungslos“, sagte die Regierungschefin am Montag in Mainz.

„Die Polizei ist rund um die Uhr für uns da, damit wir in Sicherheit leben können. Ich bin in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen und wünsche ihnen von Herzen baldige und vollständige Genesung.“ Drei Polizisten waren bei dem Angriff in der Nacht zum Samstag verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Die Ministerpräsidentin betonte, dass es null Toleranz für Gewalt gegen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst gebe. Neben der strafrechtlichen Verfolgung bat sie die Bevölkerung, im Netz zu widersprechen und sich der Initiative der Länder „Respekt. Bitte!“ für ein gutes Miteinander und gegen Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst anzuschließen.

Nach dem Angriff auf die Polizeibeamten sitzt ein 29-Jähriger in Untersuchungshaft. Dem tatverdächtigen Deutschen wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll einen am Boden knienden Polizeibeamten aus vollem Lauf gegen den Kopf getreten haben. Das Opfer musste auf die Intensivstation. Außerdem wurden noch ein Polizist und eine Polizistin verletzt.