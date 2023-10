Hamas-Angriff Dreyer erklärt bei Kundgebung Solidarität mit Israel

Das Bejubeln von Hamas-Terror sei absolut inakzeptabel und werde in Rheinland-Pfalz konsequent verfolgt werden, kündigte Dreyer an. Antisemitismus und Judenfeindschaft zu bekämpfen, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Partnerschaft und Solidarität mit Israel sei für Rheinland-Pfalz eine Herzensangelegenheit und habe einen festen Platz auch in den Schulen. „Wer nach Rheinland-Pfalz flüchtet, wird ebenfalls mit den zentralen Werten unseres Landes vertraut gemacht, zu denen die uneingeschränkte Bejahung des Existenzrechts Israels gehört.“ Am Ende komme es darauf an, dass jetzt jeder und jede Einzelne gegen den Terror und für Israel Farbe bekenne, sagte die Ministerpräsidentin.